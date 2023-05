Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall in Neitersen führte zu zwei Blutproben

Neitersen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete gegen 00:50 Uhr eine Anwohnerin eine verdächtige Wahrnehmung in der Schulstraße in Neitersen. Dort hätten sich drei Personen um einen silbernen VW Golf-Kombi versammelt und würden sich an diesem zu schaffen machen. An dem Fahrzeug seien keine Kennzeichen angebracht und die Reifen offensichtlich beschädigt. Noch vor dem Eintreffen der Polizei war einer der Männer zu Fuß in Richtung Obernau geflüchtet. Die beiden vor Ort angetroffenen Männer, beschuldigten den Dritten als Fahrer. Beide waren sichtlich alkoholisiert. Bei einem der Männer konnte allerdings der Fahrzeugschlüssel aufgefunden werden. Durch Unterstützung der Polizei Straßenhaus wurde nach dem Dritten gefahndet. Dieser konnte später in Ortslage Neitersen angetroffen werden. Er war ebenfalls betrunken und es stellte sich heraus, dass er der Eigentümer des Fahrzeuges war. Die drei Männer hatten das Auto zuvor von ihrem Chef gekauft und dies ordentlich gefeiert. Bei der dann folgenden ersten Fahrt, überfuhr der Fahrer die am Ortseingang von Neitersen befindliche Verkehrsinsel der B256. Durch die Kollision platzten die Räder des Wagens und sie stellten ihn in der Schulstraße ab. Auf diese Situation war die Zeugin aufmerksam geworden. Den beiden in Frage kommenden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Da der 22-jährige Eigentümer noch nicht im Besitz eines Führerscheins ist und der 25-jährige Kumpel seit einiger Zeit keinen mehr hat, konnte auch keine Fahrerlaubnis entzogen werden.

Die Polizei Altenkirchen bittet um Zeugenhinweise zum Unfall.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell