POL-PDNR: Eigentümer eines Quad gesucht

Rheinbreitbach (ots) - Am 12.05.2023, im Zeitraum von etwa 14:00 Uhr bis 15:06 Uhr, wurde an einem auf der Rheinblickstraße in Rheinbreitbach geparkten PKW der Marke Toyota, auf der Beifahrerseite hinten, eine Scheibe beschädigt. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor, es wird um Zeugenhinweise gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefon: 02631-943-0 ...

mehr