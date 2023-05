Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Brand einer Gartenlaube nahe einem Wohnhaus

Werne (ots)

Am Sonntag, 21.05.2023 gegen 04.00 Uhr, kam es in der Ottostraße in Werne aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Lebensbaumhecke sowie einer Gartenlaube auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses.

Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte. Dieses wurde durch die entstandene Hitzeentwicklung sowie Rußaufschlag nur leicht beschädigt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Eine Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder 02303-921-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell