Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in landwirtschaftliches Anwesen

Täter entwenden Bargeld

Geldern-Walbeck (ots)

Am Dienstagmorgen (09. Mai 2023) kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Anwesen auf dem Ringweg in Geldern. Der oder die Täter verschafften sich durch aufhebeln mehrerer Türen, Zugang zu einer Lagerhalle und einem Verkaufsraum. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell