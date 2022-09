POL-FR: Landkreis Emmendingen -- Gutach -- B 294 nach Frontalkollision voll gesperrt -- mehrere Personen verletzt -- Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen Gemeinde Teningen, Teninger Allmend, Gewann: Heidenwinkel Am Freitag, den 16.09.2020 gegen 18:30 Uhr, wurde ein Brand der sogenannten Jägerackerhütte in Teningen gemeldet. Diese Schutz- und Grillhütte liegt an einer Wegkreuzung im Wald südlich von Teningen. Die alarmierte ...

