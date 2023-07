Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Unerlaubtes Entfernen vom Verkehrsunfallort

Am Freitag, den 07.07.2023, in der Zeit zwischen 16:05 Uhr und 17:40 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verursacher einen geparkten PKW am Mühlenweg 1 in 26676 Barßel. Danach entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel gerne unter 04499-922200 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person / Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln / Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis / Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, den 07.07.2023, gegen 16:50 Uhr, kam es in 26219 Bösel zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich der Straße "Am Kirchplatz". Ein 33-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg befuhr die Straße "Am Kirchplatz" in Fahrtrichtung Hölker Weg. Im Einmündungsbereich mit der Jahnstraße übersah er den von rechts kommenden 26-jährigen Führer eines Kleinkraftrades aus Bösel, der seinerseits die Straße "Am Kirchplatz" in Fahrtrichtung Jahnstraße befuhr. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Führer des Kleinkraftrades einen Zusammenstoß nicht verhindern. Er zog sich infolgedessen schwere Verletzungen zu und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Führer des Kleinkraftrades unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, das Kleinkraftrad war außerdem nicht versichert. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, den 07.07.2023, gegen 18:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen PKW an der Böseler Straße in 26169 Friesoythe. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 35-jährige Fahrzeugführer aus Friesoythe nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen. Des Weiteren wurde mittels Drogenvortest eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Saterland / Sedelsberg - Brand einer Ackerfläche

Am Freitag, den 07.07.2023, gegen 16:57 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter eines Lohnunternehmens während Mäharbeiten eine brennende Ackerfläche an der Moorstraße in 26683 Saterland / Sedelsberg. Der Brand erstreckte sich auf einer Fläche von ca. 500 m². Die Freiwilligen Feuerwehren Scharrel und Ramsloh waren mit 55 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand.

Saterland / Ramsloh - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Freitag, den 07.07.2023, gegen 21:27 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad im Bereich Langholter Weg auf. Im Zuge einer durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer (männlich, 38 Jahre, Saterland) nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

