POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl Am Montag, 4. Juli 2023, 5.45 Uhr bis 21.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Villkuhlenweg in die Garage eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie das Vorderrat samt verbautem Motor eines Pedelec des Herstellers Fischer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen. Damme - Pedelec-Diebstahl Am Mittwoch, 5. Juli 2023, 22.00 Uhr und 6. ...

mehr