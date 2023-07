Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

Am Montag, 4. Juli 2023, 5.45 Uhr bis 21.30 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Villkuhlenweg in die Garage eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie das Vorderrat samt verbautem Motor eines Pedelec des Herstellers Fischer. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Damme - Pedelec-Diebstahl

Am Mittwoch, 5. Juli 2023, 22.00 Uhr und 6. Juli 2023, 6.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Pedelec der Marke Cube Kathmandu Hybrid Pro Easy En, welches in der Hunteburger Straße gesichert abgestellt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Lohne - Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 5. Juli 2023, 22.00 Uhr und Donnerstag, 6. Juli 2023, 8.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf den rückwärtigen Bereich eines Landmaschinenbetriebs in der Straße Zur Aue und brachen dort in eine Werkzeughalle ein. Hier entwendeten sie diverse Werkzeuge und Geräte. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Urkundenfälschung

Am Donnertag, 6. Juli 2023, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Dammer Straße. Hier wurde er von Polizeibeamten kontrolliert. Der Mann aus Holdorf händigte hier einen ausländischen Führerschein aus. Die Polizeibeamten haben den Verdacht, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln könnte und der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - BtM-Verstoß, Bedrohung, offener Haftbefehl

Im Rahmen eines Einsatzes am Donnerstag, 6. Juni 2023, um 5.30 Uhr, wegen einer Bedrohung durch einen 21-jährigen Mann aus Vechta zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus Vechta in der Universitätsstraße, konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen auf der Flucht stellen. Hier mussten sie feststellen, dass der 21-Jährige nicht nur im Besitz eines Teleskopschlagstocks und eines Messers war, sondern auch mutmaßliches Kokain mitführte. Außerdem lag ein Haftbefehl für den Mann vor, sodass dieser festgenommen und im weiteren Verlauf zu einer JVA gebracht wurde.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 4. Juli 2023, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person auf der Bahnhofstraße stadteinwärts und touchierte dabei den Außenspiegel eines VW Sharan, welcher rechtsseitig der Fahrbahn auf einem Parkstreifen stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 06. Juli 2023, um 10:35 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Melle mit ihrem PKW die Straße Campemoor in Neuenkirchen-Vörden. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. In dem PKW befanden sich fünf Personen, vier der Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

