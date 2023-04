Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht endet mit Blutprobe

Aldenhoven (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht der besonderen Art beschäftigte am Dienstagnachmittag (04.04.2023) die Beamten der Polizeiwache Jülich.

Gegen 14:45 Uhr bog eine 28-Jährige aus Aldenhoven vom Kapellenplatz nach links in die Alte Turmstraße in Richtung Marienplatz ab, als sie einen lauten Knall hörte. Nachdem sie ausgestiegen war, sah sie einen auf dem Boden liegenden Rollerfahrer. Als die 28-Jährige die Polizei verständigte, entfernte sich der Zweiradfahrer fluchend von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung wurden die Beamten der Polizeiwache Jülich von Zeugen darüber informiert, dass der Rollerfahrer soeben sein Gefährt in eine Garage am Kapellenplatz geschoben hatte. An der genannten Anschrift trafen die Beamten auf einen 46-jährigen Mann aus Aldenhoven. Er gab an, einen Unfall gehabt zu haben. In der Atemluft des 46-Jährigen konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell