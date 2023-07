Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, den 6.Juli 2023, gegen 22.51 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die Deichstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, um 11.20 Uhr, fuhr ein 81-jähriger Wohnmobilfahrer aus Oldenburg im Kreisverkehr Grüner Hof/Böseler Str./Altenoyther Str./Niedersachsenring. Als er die Ausfahrt zur Böseler Straße nahm, kam es zur Kollision mit einem jugendlichen E-Scooter-Fahrer aus Friesoythe. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 6. Juli 2023, um 12:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Böseler den Ligusterweg in Bösel und beabsichtigte nach links in die Eschstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 26-jährigen Böseler, welcher auf einem Fahrrad fuhr. Durch den Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 1.300,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell