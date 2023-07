Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Dienstag, 04. Juli 2023 um 17:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Großenkneten mit ihrer 20-jährigen Mitfahrerin aus Essen (Olbg.) die Elstener Straße aus Richtung Sevelten kommend. Im Bereich der Kreuzung Zur Burg/Vestruper Straße musste sie verkehrsbedingt halten. Dies erkannte eine 29-jährige aus Emstek zu spät und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Hierbei wurden die beiden Insassinnen leicht verletzt. Angaben über die Höhe des Sachschadens können nicht gemacht werden.

Cappeln - tödlicher Arbeitsunfall

Am Donnerstag, 06. Juli 2023, gegen 08:00 Uhr ereignete sich in Cappeln, OT Nutteln, In der Riede, ein Arbeitsunfall, bei dem ein 63-jähriger Mann aus Steinfeld tödliche Verletzungen erlitt. Aus ungeklärter Ursache rollte im Zuge von Anlieferungsarbeiten die Sattelzugmaschine vor und erfasste den 63-jährigen. Er erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Nähere Umstände zum Unfallhergang können noch nicht mitgeteilt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern noch an.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Donnerstag, 06. Juli 2023, um 08:45 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, auf der Friesoyther Straße im Bereich der Zu- und Abfahrt Nord der Ortsumgehung, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnisse befuhr ein 38-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Friesoyther Straße aus Richtung Garrel kommend in Richtung stadteinwärts. Von der Ortsumgehung wollte ein 32-jähriger LKW-Fahrer aus Edewecht nach links auf die Friesoyther Straße in Richtung Garrel abbiegen. Verkehrsbedingt musste dieser jedoch warten und hielt an der Einmündung an. Der 38-jährige PKW Fahrer kam nun aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und fuhr über die Verkehrsinseln gegen das Führerhaus des LKW des 32-jährigen. Hierdurch setzt sich der LKW in Fahrt und überquerte geradeaus die Friesoyther Straße. Er kam gegenüberliegend der Ausfahrt in den Grünstreifen und auf einem dort befindlichen Stein zum Erliegen. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem PKW Fahrer ergab sich der Anfangsverdacht, dass dieser unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe vom LKW aufzufangen. Aufgrund der Endlage des LKW war eine Bergung aufwändig, so dass dieser Bereich bis ca. 13:30 Uhr für die Bergungsarbeiten gesperrt war. Der Gesamtschaden wird auf ca. 26.500,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell