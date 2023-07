Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Dienstag, den 04.Juli 2023, gegen 21.00 Uhr und Mittwoch, den 05.Juli 2023, um 07.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW, Mitsubishi Pajero, indem sie den Wagen mit Farbe besprühten und die Reifen der Fahrerseite beschädigten. Der Wagen stand zur Tatzeit in der Straße "An der Welle". Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Bösel - Diebstahl von E-Bike

Am Sonntag, den 02.Juli 2023, zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec der Raleigh, Dover Impulse 8. Das Fahrrad stand zur Tatzeit verschlossen in der Jahnstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter Telefonnummer 04494-922620 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss Am Mittwoch, den 05.Juli 2023, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Friesoyther mit seinem PKW, BMW die Böseler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Zudem räumte der Fahrer ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell