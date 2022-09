Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Sanitätshaus und Eisdiele Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Mühlacker (ots)

Ein Sanitätshaus sowie eine Eisdiele sind im Zeitraum von Dienstagabend auf Mittwochmorgen in Mühlacker zum Ziel noch unbekannter Einbrecher geworden.

Die Täter drangen über ein Fenster in das Sanitätshaus in der Bahnhofstraße ein, brachen Schränke auf und durchwühlten sie. Im Fall der am Kelterplatz befindlichen Eisdiele hebelten die Einbrecher eine Tür auf, um sich Zutritt ins Innere zu verschaffen. Auch hier wurden Schränke durchwühlt und die Unbekannten brachen eine Kasse auf.

In beiden Fällen hatten es die Täter offensichtlich auf Bargeld abgesehen, die konkrete Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07041 96930 zu melden.

