Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl aus Wohnheim

Zwischen Sonntag, 02. Juli 2023, 18:00 Uhr und Montag, 03. Juli 2023, 14:00 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person ein Wohnheim in Dinklage, Helenenstraße. Hier entwendete er Bargeld eines 42-jährigen Bewohners. Die Person soll bereits häufiger in dem Wohnheim bzw. dem Umfeld aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Kfz

In der Zeit von Sonntag, 02. Juli 2023, 18.00 bis Montag, 03. Juli 2023, 01.32 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Visbek, Frillings Esch, aus einem unverschlossenen Pkw die Geldbörse einer 30-jährigen aus Visbek. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 110,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (04445-95047-0) entgegen.

Dinklage - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 30. Juni 2023 zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde das verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Falter am Rathausplatz in Dinklage entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (04443/977490) entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Sonntag, 02. Juli 2023, 22:00 Uhr und Montag, 03. Juli 2023, 06:00 Uhr wurde in Damme, in der Wiesenstraße ein verschlossenes Pedelec der Marke CUBE Kathmandu entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (05491/999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. Juli 2023, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde der in Lohne im Parkhaus an der Marienstraße ordnungsgemäß geparkte PKW, Mercedes, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 04. Juli 2023, 15:35 Uhr befuhren ein 37-jähriger Mann aus Visbek sowie eine 39-jährige Frau, ebenfalls aus Visbek, in Vechta die B69 in Richtung Langförden. An der Ampel im Bereich der Einmündung Stukenborg mussten diese halten, da die Ampel Rotlicht anzeigte. Diese Situation erkannte ein 71-jähriger LKW-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW der 39-jährigen Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 39-jährigen Frau auf den PKW des 37-jährigen Mannes aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, jedoch wurde der Sachschaden an den Fahrzeugen auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell