Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Dachstuhlbrand

Am Dienstag, 4. Juli 2023, gegen 3.52 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über einen Dachstuhlbrand einer Doppelhaushälfte in der Willlohstraße. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich in der brandbetroffenen Doppelhaushälfte keine Personen. Die benachbarte Doppelhaushälfte wurde evakuiert. Die Freiwilligen Feuerwehren waren mit mehreren Fahrzeugen und zahlreichen Personen im Einsatz. Sie konnten das Feuer löschen. Die brandbetroffene Doppelhaushälfte ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Auch die angrenzende Doppelhaushälfte ist teilweise vom Brand betroffen und derzeit nicht bewohnbar. Die BewohnerInnen beider Wohneinheiten wurden durch die PSNV betreut. Sie können zunächst bei Familien und Freunden unterkommen. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Zur Schadenshöhe kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Angabe gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

