Barßel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 30. Juni 2023, 12.00 Uhr und Montag, 3. Juli 2023, warf eine bislang unbekannte Person eine Scheibe des Sportlerheims an der Schule in der Westmarktstraße ein. Außerdem wurde in der Straße zwischen Donnerstag, 29. Juni 2023 und Montag auch ein Werbebanner zerstört. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Saterland - Sachbeschädigung

Am Montag, 3. Juli 2023, zwischen 7.00 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigten unbekannte Personen die äußere Scheibe einer Hauseingangstür in der Eichenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

