Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 1. Juli 2023, um 14.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Pkw einen Hyundai I 20, welcher in einer Parklücke in der Keetstraße auf einem dortigen Supermarktparkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

An Montag, 3. Juli 2023, um 2.56 Uhr, fuhr ein Lkw mit Anhänger auf der B69 in Richtung Diepholz. Als der 51-jährige Fahrer aus Haren zwischen der Abfahrt Bokerner Damm und Lohne Rehen auswich, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte gegen, wodurch der Anhänger ins Schleudern geriet und umkippte. Der Anhänger war mit Kälbern beladen. Einige von ihnen liefen daraufhin frei auf der Fahrbahn. Ein Kalb verendete vor Ort, die anderen Kälber wurden auf ein anderes Fahrzeug verladen. Neben Polizei und Abschleppdienst, war auch das Veterinäramt sowie ein Tierarzt vor Ort. Die B69 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Damme - Verdacht einer Raubtat

Am Sonntag, 2. Juli 2023, gegen 4.00 Uhr, soll es auf der Neuenwalder Straße zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes gekommen sein. Der 29-Jährige war gerade auf dem Rückweg von einem Schützenfest, als er von zwei bislang unbekannten, männlichen Personen verfolgt wurde. Hier beleidigten sie ihn und traten gegen seine Beine, sodass er stürzte. Anschließend traten sie ihn weiter, entwendeten sein Smartphone sowie einen Schlüsselbund und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Person soll ca. 180cm groß gewesen sein, hatte eine schlanke Statur und blonde Haare. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Jeans. Die zweite Person soll ca. 175cm groß gewesen sein und hatte eine stämmige Statur und dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Einbruch

Von Freitag, 30. Juni 2023, 17.30 Uhr bis Sonntag, 02. Juli 2023, 10.45 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Straße Holzhausen Zugang zu den Büroräumen eines Nutzfahrzeuge-Reparaturbetriebes. Hier brachen sie Büroschränke auf und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 30. Juni 2023, 19.00 Uhr bis Samstag, 01. Juli 2023, 12.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Welper Straße ein schwarzes, verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Nuvinci, Modell RH 48 500. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Visbek - Einbruch

Am Sonntag, 2. Juli 2023, um 03.46 Uhr zerschlugen unbekannte Personen in der Hauptstraße den Schaukasten eines Juweliergeschäftes und entwendeten dort ausgestellten Fingerschmuck. Zudem wurden an zwei Fenstern des Gebäudes die Jalousien hochgedrückt und beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Holdorf - Versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli 2023, 20.00 Uhr, und Sonntag, 2. Juli 2023, 5.30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Person eine Wohnung in der Straße Birkenfeld und durchsuchte u.a. dortige Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Visbek - Aufbruch von Kfz

Von Samstag, 1. Juli 2023, 23.30 Uhr bis Sonntag, 2. Juli 2023, 10.39 Uhr verschafften sich unbekannte Personen im Benediktinerweg Zugang zu einem blauen Citroen C3 und einem schwarzen Daimler E 250 CDI. Beide Fahrzeuge wurden durchsucht. Zudem wurden die Motorhauben geöffnet. Die Fahrzeuge waren ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 1. Juli 2023, 21.30 Uhr, und Sonntag, 2. Juli 2023, wurde eine Daimler E 350 CDI, welcher in der Pariser Straße stand, an nahezu allen Karosserieteilen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta, (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 2. Juli 2023, gegen 21.35 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Friedrich-Taphorn-Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 2. Juli 2023, um 15.08 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Holdorf auf der Falkenrotter Straße und bog dann auf die B69 in Richtung Oldenburg ab. Auf dem Beschleunigungsstreifen überfuhr er die durchgezogene Linie, um auf der Bundesstraße zu wenden. Der hinter dem Autofahrer fahrende Motorradfahrer wollte ebenfalls auf die B69 in Richtung Oldenburg auffahren. Hier konnte er dem querstehenden Auto nicht mehr ausweichen und es kam zum Unfall. Der 27-jährige Motorradfahrer aus Lohne wurde schwer verletzt.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag 2. Juli 2023, 00.24 Uhr befuhr eine 40-jährige aus Hamburg mit einem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta. Am Fahrzeug waren Sonderräder in Verbindung mit einer Fahrwerksveränderung verbaut. Diese bauartliche Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Goldenstedt - Diebstahl aus Kfz

Am Freitag, 30. Juni 2023, gegen 08.46 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Hauptstraße, aus dem Fahrerhaus eines Belieferungsfahrzeuges einer Bäckerei, Taschen mit Bargeld. Das Fahrzeug war kurzfristig auf dem Parkplatz des dort ansässigen Supermarktes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444-96722-0) entgegen.

Vechta - Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in der Burgstraße

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, in der Zeit von 17:16 Uhr bis 17:50 Uhr kam es in der Burgstraße zunächst Streitigkeiten zwischen einem 33-jährigen Mann und einem 67-jährigen Mann. Vorausgegangen war, dass der 33-jährige Autofahrer, den vor ihm fahrenden 67-jährigen Autofahrer durch kurzes Hupen auf die geringe Geschwindigkeit aufmerksam machen wollte.

Infolgedessen soll der 67-jährige Fahrzeugführer abgebremst haben und ausgestiegen sein. Nachdem es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein soll, habe der 67-jährige Mann den 33-jährigen Mann geschlagen. Als die Fahrzeugführer die Fahrt fortsetzen wollten, soll der 33-jährige Autofahrer mit seinem Pkw beim Ausscheren den Oberschenkel des 67-jährigen Mannes touchiert haben, wodurch dieser stürzte. Der 33-jährige soll seine Fahrt jedoch fortgesetzt haben.

Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell