POL-UL: (BC) Riedlingen - Auto prallt gegen Baum

Nur leichte Verletzungen erlitt eine 18-Jährige am Mittwoch bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr fuhr die 18-Jährige von Grüningen in Richtung Riedlingen. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin des BMW nach rechts von der Straße ab. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Glücklicherweise erlitt die junge Frau nur leichte Verletzungen. Sie konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Ersthelfer versorgten die 18-Jährige bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der brachte sie in ein Krankenhaus. Auch die Feuerwehr Riedlingen befand sich im Einsatz. Sie kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und sperrte die Straße. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

