Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Kind von Auto erfasst

In ein Auto rannte am Mittwoch in Mietingen ein Fünfjähriger.

Ulm (ots)

Kurz vor 16.30 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Opel im Schwertheftsweg. Sie war in Richtung Langer Grube unterwegs. Am Straßenrand parkte ein Lieferwagen. An dem fuhr die Opelfahrerin vorbei. Vor dem Lieferwagen sprang ein Junge auf die Straße. Trotz eingeleiteter Vollbremsung stieß der Opel mit dem Fünfjährigen zusammen. Dabei wurde der Fuß des Kindes überrollt und zwischen dem Vorderrad und dem Kotflügel eingeklemmt. Dadurch erlitt er Verletzungen und klagte über Schmerzen. Die Mutter des Kindes hatte den Unfall mitbekommen. Der Rettungsdienst brachte den Fünfjährigen in ein Krankenhaus.

Hinweis der Polizei:

Ob als Fußgänger, als Mitfahrer im Auto, unterwegs auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln: Immer sind Kinder - als die schwächsten Teilnehmer im Straßenverkehr - ganz besonderen Risiken ausgesetzt. Oft wissen sie die Folgen des eigenen und fremden Verhaltens noch nicht richtig abzuschätzen. Sie geraten deshalb immer wieder in heikle und Gefahr bringende Situationen. Deshalb stellt die Straßenverkehrsordnung Kinder unter besonderen Schutz. Wenn sich Kinder in der Nähe der Straße aufhalten gilt generell: Fuß vom Gas und bremsbereit machen!

