POL-UL: (GP) Wangen - Motorradfahrer stürzt

Die Kontrolle verlor ein 18-Jähriger am Mittwoch bei Wangen über sein Motorrad.

Ulm (ots)

Der 18-Jährige fuhr mit seiner Honda von Wangen in Richtung Unterberken. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Straße ab. In einem angrenzenden Feld stürzte der Mann. Zeugen zufolge, soll der Motorradfahrer mit angepasster Geschwindigkeit gefahren sein. Nach dem Unfall verschlechterte sich sein Zustand und ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit nicht näher bekanntem Verletzungsgrad in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde total beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Kreisstraße 1451 war bis etwa 20 Uhr voll gesperrt.

