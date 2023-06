Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Müll entsorgt

Zeugen fanden am Mittwoch Hausmüll bei Ehingen.

Ulm (ots)

Eine Zeugin meldete am Mittwochvormittag den Müll der Polizei. Zwischen Rechtenstein und Oberwilzingen hatte neben der Landstraße ein Unbekannter zwei gelbe Säcke und weiteren Hausmüll abgeladen. Der war tags zuvor noch nicht da. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die Entsorgung des Mülls.

Hinweis:

Abfall ist ein allgegenwärtiges Problem. Er fällt täglich an und kann die Umwelt erheblich und nachhaltig schädigen. Wir haben in Deutschland Gesetze, die die Abfallentsorgung im Sinne von Pflanze, Mensch und Tier regeln. Verstöße dagegen sind nicht nur umweltschädlich und unsozial, sondern auch strafbar. Helfen Sie mit, unsere Welt so sauber wie möglich zu halten. Zum Wohle aller.

