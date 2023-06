Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Bilanz zum Laupheimer Heimatfest

Eine weitestgehende positive Bilanz zieht die Polizei zum Heimatfest.

Grundsätzlich verlief das Kinder- und Heimatfest 2023 weitestgehend friedlich und geordnet. Insgesamt sieben Straftaten registrierte die Polizei an den Festtagen. Darunter befanden sich zwei Sachbeschädigungen, drei sexuelle Belästigungen und einer sexuellen Nötigung. Am Freitag soll ein Unbekannter einer 19-Jährigen im Festzelt in den Schritt gefasst haben. Danach flüchtete der Unbekannte. Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Sonntag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5542521). Zu einer sexuellen Nötigung soll es ebenfalls am Sonntag gekommen sein. Hier sollen sich ein 21-Jähriger und eine 15-Jährige näher gekommen sein. Der 21-Jährige soll die Jugendliche an den Geschlechtsteilen berührt haben. Bevor es zu mehr kam, lief die 15-Jährige weg. Weiterhin ermittelt die Polizei in einem Fall wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fünf Streitigkeiten schlichtete die Polizei und sprach vier Platzverweise gegenüber betrunkenen und aggressiven Personen aus. Das Freihalten von Feuergassen und Rettungswegen machte das Abschleppen von zwei Autos erforderlich. Neben einem Verwarnungsgeld müssen die Falschparker die Abschleppkosten tragen.

