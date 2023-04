Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Lkw beschädigt Außenspiegel und entfernt sich vom Unfallort

Hildesheim (ots)

ALFELD (prü). Am 25.04.2023, um 12.15 Uhr, ist es in der Hildesheimer Straße, in 31061 Alfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Beim Vorbeifahren streifte ein weißer Lkw einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich vom Unfallort. Beim geparkten Auto ist es zu einem Sachschaden am linken Außenspiegel gekommen.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu der Verkehrsunfallflucht gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter der Rufnummer 05181 91160 zu melden.

