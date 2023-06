Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ladendieb festgenommen

Renitent verhielt sich ein 29-Jähriger am Dienstag in Ehingen.

Zeugen beobachteten den Mann gegen 8.30 Uhr in einem Supermarkt im Karpfenweg. Aus einem Automaten an der Kasse nahm er drei Schachteln Zigaretten. Danach begab er sich zurück in den Verkaufsraum. Als er sich wieder an die Kasse begab, bezahlte er lediglich Backwaren. Von Mitarbeitern wurde er daraufhin angesprochen. Der 29-Jährige wurde sofort aggressiv und schrie herum. Danach verließ der Mann das Geschäft. Die eingetroffene Polizei konnte den Mann zunächst nicht mehr antreffen. Der kehrte kurze Zeit später wieder zurück und schrie sofort herum. Vor dem Geschäft zog er ein Messer. Das steckte noch in der Lederscheide. Allerdings warf er dies unmittelbar auf den Boden. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handschließen an. Aufgrund der Stimmungsschwankungen und seinem Verhalten, kam der 29-Jährige in ein psychatrisches Krankenhaus. Die Ehinger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

