Eine Elfjährige wurde am Dienstag bei einem Unfall in Biberach verletzt.

Kurz vor 7 Uhr war der Mercedes im Biberacher Stadtteil Ringschnait unterwegs. Der fuhr in der Hauptstraße. Auf Höhe einer Bushaltestelle standen zwei junge Mädchen. Eines davon rannte, ohne nach dem Verkehr zu schauen, vor dem Mercedes über die Straße. Da der Mercedes noch weiter weg war, bremste der 30-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Das Mädchen hatte Glück und wurde nicht von dem Auto erfasst. Nicht so die Elfjährige. Das Mädchen blieb zunächst auf dem Gehweg stehen. Als der 30-Jährige aber langsam anfuhr, sprang das Kind auf Höhe der Fußgängerfurt plötzlich auf die Straße. Das Mädchen wurde von dem langsam fahrenden Auto mit der rechten Seite erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Von dort aus stürzte die Elfjährige auf die Straße. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte die Verletzte. Das Mädchen wurde im Beisein der Mutter in eine Klinik gebracht. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. An dem Pkw ist ein Schaden von rund 500 Euro entstanden.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und älteren Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", sagt die Straßenverkehrsordnung. Gerade Kinder sind in ihrem Verhalten unberechenbar. Hier gilt: Langsam fahren und mit allem rechnen. So kommen alle sicher nach Hause.

