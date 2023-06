Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg - Container aufgebrochen und durchsucht

In den vergangenen Tagen machten Diebe bei Aichelberg Beute.

Ulm (ots)

Die Baucontainer standen in der Straße Am Seebach in der Nähe des Rastplatzes an der A8. Dort durchsuchten die Unbekannten zwischen Freitag 13.30 Uhr und Dienstag 8.30 Uhr mehrere unverschlossene Container nach Brauchbarem. Auch brachen die Unbekannten einen Container auf. Sie fanden Klimageräte, Kabel und Werkzeuge. Die machten sich die Diebe zu ihrer Beute und flüchteten damit unerkannt. Der Polizeiposten Bad Boll hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

Bereits einfache technische oder mechanische Sicherungsmaßnahmen können die Einbrecher aufhalten oder auch von Anfang an fernhalten. Wie man sich außerdem gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, kompetent und produktneutral, welche Sicherungen am Gebäude sinnvoll sind. Auch im Internet gibt die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++ 1273663 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

