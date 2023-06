Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Am Dienstag kontrollierte die Polizei rund um Giengen den Verkehr.

Am späten Vormittag führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Allewinder Straße in Hohenmemmingen durch. Dort stoppten die Polizisten vier Autofahrer. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h waren diese zwischen 18 und 24 km/h zu schnell. Mit 24 km/h zu schnell, kommt nun auf eine 61-jährige VW-Fahrerin ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt zu. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung führte die Giengener Polizei in den Nachtstunden auf der B492 im Bereich der Anschlussstelle Giengen durch. Dort konnten sieben Temposünder gestoppt werden. Die fuhren bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften zwischen 21 und 37 km/h zu schnell. Sie müssen nun mit Anzeigen und Bußgeldern zwischen 100 und 200 Euro, sowie einem Punkt in Flensburg, rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas!

