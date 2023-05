Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Müllcontainers in Metjendorf+++

Oldenburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät ein Müllcontainer in der Freitagnacht gegen 23:00 Uhr in der Kiefernstraße in Wiefelstede/Metjendorf in Brand. Die Löscharbeiten wurden durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Metjendorf durchgeführt. Die Feuerwehr berichtet, dass der Brand schwer zu löschen gewesen ist und eine vergleichsweise große Menge Wasser benötigt wurde.

