Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruchdiebstähle Pkw ++ versuchter Einbruchdiebstahl Restaurant ++

Oldenburg (ots)

++ Einbruchdiebstahl aus Pkw ++

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 12./13.05.2023, mit einem Pflasterstein die Heckscheibe von einem silberfarbenen VW Golf ein und durchsuchten den Pkw nach Wertgegenständen. Weiter versuchten die Täter eine Seitenscheibe des Pkw einzuschlagen. Der Pkw stand auf einem Parkplatz am Kasinoplatz. Der Fahrzeughalter konnte noch nicht erreicht werden, Hinweise zum Diebesgut sowie die genaue Tatzeit sind nicht vorhanden. -610422-

++ Versuchter und vollendeter Einbruchdiebstahl aus Pkw ++ Am Freitag, 12.05.2023, nahm die Oldenburger Polizei zwei Einbruchdiebstähle auf. Tatort war die Lilienthalstraße, Tatzeit die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Von einem Ford Fiesta wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Die Täter entkamen ohne Diebesgut. Aus einem BMW schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Tasche mir Arzneimitteln und Rezepten. -609883- -610174-

++ Versuchter Einbruchdiebstahl Restaurant ++ Am Samstag, 13.05.2023, hörte eine Zeugin um 03.00 Uhr das Klirren einer Scheibe und sah, wie sich eine männliche Person durch das beschädigte Fenster in ein Restaurant in der Poststraße begab. Nach einer kurzen Zeit verließ die Person das Restaurant durch das Fenster und ging in Richtung Gottorpstraße. Weiter stellte die Zeugin noch eine verdächtige Person fest, die sich im Nahbereich des Restaurants aufhielt, aber keine aktive Tathandlung beging. Diese Beobachtungen und eine Personenbeschreibung des Einbrechers teilte die Zeugin der Polizei über Notruf mit. Im Bereich Staugraben stellte die Polizei einen Fußgänger fest. Mit Erblicken der Polizei flüchtete der Fußgänger, konnte auf einem angrenzenden Parkplatz gestellt werden. Auf diesem Parkplatz versteckte sich eine weitere männliche Person. Auf diese Person passte die vorhandene Personenbeschreibung. In dem Restaurant wurden im Bereich der beschädigten Scheibe zwei Steine gefunden. Zu einer Wegnahmehandlung kam es nicht.

Bei dem Einbrecher handelt es sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Bremen. Er gab an, dass er Hunger hatte, deswegen die Scheibe einschlug und das Restaurant betrat. Sein 28 Jahre alter Begleiter aus der Gemeinde Goldenstedt stritt eine Tatbeteiligung ab. Aufgrund fehlender Haftgründe wurden beide Personen nach der Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung entlassen. -613701-

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell