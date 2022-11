Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 13.11.2022 wurde in der Ludwigshafener Gartenstadt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte brachen die Hauseingangstür auf, gelangten so in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume während die Hauseigentümer nicht zuhause waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Es entstand Sachschaden an der Hauseingangstür in Höhe von 100,00 EUR. Wer am 13.11.2022 zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Schlehengang / Raschigstraße gemacht hat, wird gebeten diese der Polizei mitzuteilen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell