Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Montag (14.11.2022) wurde ein 27-jähriger Autofahrer in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol, rauschwirkender Bestandteil der Cannabis-Pflanze) Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde bei dem 27-Jährigen eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. In der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell