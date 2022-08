Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Balkonbrand im Hochhaus - Erfurt, 20.08.2022

Erfurt (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache kam es am Samstagmittag zu einem Brandfall auf einem Balkon eines Hochhauses am Roten Berg in Erfurt. Die zu diesem Zeitpunkt ausgefahrene Markise der 87-jährigen Wohnungsinhaberin sowie weitere auf dem Balkon befindliche Gegenstände wurden dabei vollständig zerstört. Der Brand konnte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits mit Hilfe von Nachbarn gelöscht werden, sodass ein größerer Sachschaden oder ein Übergreifen des Feuers verhindert wurde. Der Gesamtschaden an der Markise sowie der Hausfassade kann mit etwa 500 EUR beziffert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Brandstiftung. (CF)

