POL-RE: Recklinghausen: Betrüger bestehlen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Betrüger haben am Samstag mehrfach versucht, in Häuser und Wohnungen zu kommen. Zwei Männer klingelten am Samstagnachmittag unter anderem an Haustüren der Heidestraße, der Hochstraße und der Steigerstraße. Dort wurden sie von einer älteren Frau hereingelassen, nachdem sie sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben hatten und vorgaben, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Während die Seniorin ins Badezimmer geschickt wurde, durchsuchten die Betrüger die Wohnung und erbeuteten Bargeld. Als die Frau schließlich misstrauisch wurde, waren die Männer schon weg. Sie konnten wie folgt beschrieben werden: 1) etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, schlanke Statur, sprach akzentfrei deutsch, bekleidet mit einer schwarzen Basecap und dunkler/schwarzer Arbeitsbekleidung. 2) etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, korpulente Statur, braune Haare

Bei den beiden anderen Fällen wurden die mutmaßlichen Betrüger nicht herein gelassen, aber auch hier gaben sich die Männer als "Stadtwerke-Mitarbeiter" aus. Es ist davon auszugehen, dass die Taten zusammengehören und es sich möglicherweise um die gleichen Männer gehandelt hat. Die Polizei sucht Zeugen, die (unter Tel. 0800/2361 111) Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können.

