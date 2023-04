POL-BO: Fußgängerin (37) stürzt, E-Scooter-Fahrer wird gesucht

Herne (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Herne-Eickel am Montag, 10. April, bei dem ein 77-jähriger Herner leicht verletzt wurde, sucht die Polizei die beteiligte Autofahrerin. Ein Busfahrer (45, aus Dortmund) befuhr gegen 15.50 Uhr mit seinem Linienbus die Kurhausstraße in Richtung Harkortstraße. Im Bereich der Hausnummer 112 musste er in einer Engstelle stark ...

mehr