Ulm (ots) - In den letzten Wochen rufen wieder vermehrt Betrüger bei Bürgerinnen und Bürgern an, um sie um ihre Ersparnisse zu bringen. Häufig kontaktieren die Unbekannten ihre potentiellen Opfer auch über Messengerdienste. So auch am Dienstag, als eine Seniorin am Nachmittag eine Nachricht von Unbekannten ...

