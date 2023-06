Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kleidercontainer aufgebrochen

An Nachmittag brachen Unbekannte den Kleidercontainer in Heidenheim auf.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 16.15 Uhr die Tat. Dort würden gerade Unbekannte im Altkleidercontainer in der Enggaßstraße wühlen. Eine weitere Zeugin sprach eine der Frauen daraufhin an. Diese entgegnete wohl, dass sie versehentlich etwas in den Container warfen. Eine Polizeistreife rückte an. Die Unbekannten waren bereits verschwunden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Schloss des Containers geknackt und der Inhalt durchwühlt wurde. Vermutlich wurde ein Bolzenschneider verwendet. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen gegen die Unbekannten aufgenommen.

