Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche im Stadtbereich

Karlsruhe (ots)

Einbrechern gelang es am vergangenen Wochenende, in der Karlsruher Südweststadt sowie in der Innenstadt in Gebäude einzudringen und Gegenstände daraus zu entwenden.

In der Brauerstraße in der Südweststadt stiegen Unbekannte am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 18:55 Uhr mutmaßlich über ein Fenster in eine Wohnung ein. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Auch bei dem Einbruch in ein Bürogebäude in der Engesserstraße verschafften sich die Täter im Tatzeitraum zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 18:30 Uhr offenbar über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Zum abhandengekommenen Diebesgut kann hier derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ermittelt in diesem Fall. Zeugen werden gebeten, sich dort unter 0721 666-3311 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell