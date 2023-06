Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 39-Jähriger verstirbt bei alleinbeteiligtem Unfall in der Wedemark

Hannover (ots)

Am Montagmorgen, 12.06.2023, ist ein 39-Jähriger bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall verstorben. Der Mann war auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 39-jährige Burgwedeler gegen 06:50 Uhr die L 310 in Richtung Bundesautobahn 7. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe Mohmühle die Kontrolle über seinen VW Up und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Zuge dessen prallte der Wagen gegen mehrere Bäume bis er letztlich umkippte auf dem Dach zum Liegen kam.

Ersthelfende versorgten den schwer verletzten 39-Jährigen bis Rettungskräfte dazukamen. Diese konnten jedoch nichts mehr für den Mann tun und er verstarb noch am Unfallort. Die L 310 musste zum Zwecke des Rettungseinsatzes bis 10:20 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall. Personen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /desch, nash

