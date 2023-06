Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei stellt mutmaßlichen Täter zum versuchten Mord in der Marienstraße

Hannover (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover

Im Fall eines versuchten Mordes hat die Polizei am Samstag, 10.06.2023, einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Dieser soll am 03.06.2023, einen 53-jährigen Hannoveraner nach einer Auseinandersetzung auf dem Hinterhof eines Supermarktes in der Marienstraße in der hannoverschen Südstadt lebensgefährlich verletzt haben (wir haben darüber berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5524620).

Im Rahmen einer Streife wollte die Polizei am Samstag gegen 19:40 Uhr an der Limmerstraße einen Mann kontrollieren, der auf die Personenbeschreibung zum versuchten Mord in der Südstadt passte und nach dem die Polizei seit Freitag mittels Untersuchungshaftbefehls fahndete. Beim Erblicken der Einsatzkräfte versuchte der 40-Jährige zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann festgenommen. Der 40-Jährige kam in die Untersuchungshaft. /nash

