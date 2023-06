Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nach schwerem Raub in Linden-Mitte: Polizei stellt mutmaßliche Täter, 28-Jähriger zur Festnahme wegen versuchten Totschlags ausgeschrieben

Hannover (ots)

Am Freitag, 09.06.2023, haben zwei 24 und 28 Jahre alte Männer eine 18-Jährige auf einem Spielplatz im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte mit einem Messer bedroht und sie ausgeraubt. Anschließend flüchteten die Angreifer. Nach einer Fahndung stellte die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter. Der 28-Jährige musste in die JVA Hannover, weil er einen offenen Haftbefehl wegen eines versuchten Totschlags hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer wurde die Polizei gegen 19:00 Uhr über einen schweren Raub auf einem Spielplatz am Dunkelberggang informiert. Zwei Männer sollen eine 18 Jahre alte Frau unter Vorhalt eines Messers aufgefordert haben, ihre Wertsachen auszuhändigen. Anschließend flüchteten die Angreifer. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein.

Wenig später fielen den Einsatzkräften zwei Personen auf, die auf die Täterbeschreibung passten. Die 24 und 28 Jahre alten Männer ergriffen zunächst die Flucht, wurden jedoch in der Ricklinger Straße von der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten bei dem 24-Jährigen ein Messer. Dieses wurde beschlagnahmt. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden in die Polizeidienststelle gebracht. Dort stellte es sich heraus, dass der 28-Jährige aufgrund eines offenen Haftbefehls wegen eines versuchten Totschlags in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung aus dem Jahr 2020 zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde für den 24-Jährigen die Untersuchungshaft angeregt. Ein Haftrichter am Amtsgericht Hannover verkündete schließlich einen Haftbefehl. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell