POL-H: Nachtragsmeldung: Der 27-Jährige aus Berenbostel ist wieder da

Hannover (ots)

Seit Donnerstag, 08.06.2023, hat die Polizei nach einem 27 Jahre alten Mann aus Berenbostel gesucht. Dieser wurde zuletzt an seiner Arbeitsstelle im Heinrich-Nordhoff-Ring in Garbsen-Berenbostel gesehen, seitdem fehlte von ihm jede Spur. Die Polizei konnte eine Eigengefährdung nicht ausschließen.

Am Samstag, 10.06.2023, wurde der 27-Jährige gegen 10:10 Uhr nach einem Zeugenhinweis orientierungslos und leicht verletzt in einer Kleingartenkolonie in Badenstedt angetroffen. Für eine medizinische Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die Ursprungsmeldung samt Foto musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden.

