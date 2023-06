Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei in Gehrden - Wer wurde gefährdet?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 08.06.2023, ist ein 20-Jähriger auf seinem Motorrad vor der Polizei geflüchtet und anschließend verunfallt. Bei der Flucht mussten dem jungen Mann mehrere Fußgänger Platz machen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise durch den Fahrer gefährdet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover wollte eine Streifenwagenbesatzung den 20-jährigen Gehrdener gegen 16.00 Uhr auf der Benther Straße in Richtung Ronnenberg kontrollieren. Dabei missachtete er die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete auf einen Feldweg. Der Streifenwagen folgte dem Motorradfahrer daraufhin mit Blaulicht und Martinshorn.

Auf seiner Flucht fuhr der 20-Jährige teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an Fußgängern vorbei, sodass diese Platz machen mussten. In einer Kurve verlor er schließlich die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Die eingesetzten Beamten leiteten gegen ihn mehrere Strafverfahren ein und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Die Polizei sucht nun Zeugen zum Sachverhalt. Wer kann sagen, ob der Motorradfahrer Fußgänger bei seiner Flucht gefährdet hat oder war vielleicht sogar selbst betroffen? Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 entgegen. /desch, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell