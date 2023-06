Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Lahe: Auffahrunfall beim Abbiegen - wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Abbiegemanöver sind am Mittwoch, 07.06.2023, ein Lkw und ein Pkw miteinander zusammengestoßen. Aufgrund des unklaren Unfallgeschehens bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover sind am Mittwoch gegen 14:30 Uhr ein roter Sattelschlepper der Marke MAN und ein schwarzer BMW an der Kreuzung Kirchhorster Straße und Moorwaldweg zusammengestoßen.

Der 54-jährige Lkw-Fahrer war mit seinem Gespann in Richtung stadtauswärts unterwegs und wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die Bundesautobahn (BAB) 2 abbiegen. Dazu ordnete er sich auf der entsprechenden Abbiegerspur ein. Er stand hier zunächst als drittes Fahrzeug vor einer roten Ampel. Der BMW befuhr zunächst die linke Geradeausfahrspur in Fahrtrichtung stadtauswärts und befand sich nach Angaben des 54-jährigen Lkw-Fahrers rechts neben dessen Fahrzeug.

Bei Grün fuhr der Lkw los und bog nach links ab. Die 29 Jahre alte BMW-Fahrerin bog vom Geradeausfahrstreifen kommend ebenfalls nach links ab, überholte den Lkw rechts und scherte dann vor ihm ein. Bei diesem Fahrmanöver kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer unter 0511 109-1888 zu melden. / desch, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell