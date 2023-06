Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte überfallen 22-Jährigen in der Calenberger Neustadt

Hannover (ots)

Am Donnerstagabend, 01.06.2023, ist ein 22-jähriger Hannoveraner in der Calenberger Neustadt durch vier bislang unbekannte Männer ausgeraubt worden. Der junge Mann wurde hierbei nicht verletzt. Die Tatverdächtigen flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Überfall gegen 17:45 Uhr im Bereich der Wielandstraße. Unter einem Vorwand sprachen die vier Tatverdächtigen den auf einer Mauer sitzenden Hannoveraner an. Als dieser abwinkte und zu Fuß weiterging, verfolgten ihn die Männer und drängten den 22-Jährigen in einen Hauseingang. Dort schubsten die Angreifer den Hannoveraner und hielten ihn fest. Die Männer erlangten so eine geringe Menge Bargeld bevor sie zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten.

Der erste Gesuchte ist circa 1,75 Meter groß, etwa 16 bis 25 Jahre alt und hat kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem weißen Hoodie und einer blauen Jeans bekleidet. Sein Komplize ist circa 1,85 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, schwarz und hat ebenfalls kurze schwarze Haare. Er war mit einem blau-weißen Hoodie und einer schwarzen Jeans bekleidet. Zu den zwei weiteren Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /aw, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell