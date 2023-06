Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer bringt Radfahrerin in der List zu Fall und flüchtet

Hannover (ots)

Am Montagabend, 05.06.2023, hat ein Radfahrer eine Radfahrerin beim Überholen touchiert, woraufhin beide stürzten. Im Anschluss flüchtete der Verursacher und ließ sein Fahrrad liegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover, befuhr eine 69-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 18:30 Uhr den Pastor-Jaeckel-Weg aus Richtung "Am Listholze" kommend in Fahrtrichtung "Lister Damm". Ein bislang unbekannter Radfahrer wollte sie auf dem Radweg überholen. Während des Überholvorgangs touchierte er die 69-jährige Radfahrerin. Daraufhin stürzten beide zu Boden. Durch den Sturz erlitt die Radfahrerin leichte Verletzungen. Der Mann gab an, dass er Hilfe holen wolle und entfernte sich vom Unfallort, ließ jedoch sein Fahrrad zurück. Nachdem der Mann nach längerer Zeit nicht mehr aufgetaucht war, rief die 69-Jährige eigenständig einen Rettungswagen.

Der Unfallverursacher war etwa zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er trug eine kurze Hose und war bunt bekleidet. Zudem hatte er vom Sturz eine frische Schürfwunde am Schienbein. Er ließ ein grün/blaues Mountainbike der Marke "Bulls", Reifengröße 28, zurück.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. Ebenfalls kann das zurückgelassene Fahrrad vom rechtmäßigen Besitzer beim Verkehrsunfalldienst Hannover abgeholt werden. /bo, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell