Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Verletzte in Linienbus nach Bremsmanöver - Wer kann Hinweise zu querender Fußgängerin geben?

Hannover (ots)

Eine plötzlich die Straße überquerende Fußgängerin hat am Montag, 05.06.2023, gegen 15:40 Uhr in Hannover-Mitte den Fahrer eines Linienbusses zur Vollbremsung gezwungen. In Folge des Manövers wurden zwei Insassinnen leicht verletzt. Die Fußgängerin entschuldigte sich und lief weiter, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover wollte der 55 Jahre alte Fahrer des Busses der Linie 121 an der Lavesstraße anfahren, als eine Frau mit einem Kleinkind die Straße überquerte. Der Busfahrer musste schnell abbremsen, wodurch zwei 20 und 68 Insassinnen des Busses leicht verletzt wurden.

Die Fußgängerin entschuldigte sich zwar bei dem Busfahrer, ging dann jedoch weiter. Sie war zwischen 25- und 35-Jahre alt, schwarz, von kräftiger Statur und hatte schwarze Haare. Zur Kleidung wurde lediglich "sommerlich" angegeben. Das Kind war zwischen vier und sechs Jahren alt, ebenfalls schwarz und hatte schwarze Haare.

Zeugen, die Hinweise zu der Fußgängerin beziehungsweise zu der Situation geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, desch

