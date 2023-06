POL-H: Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich der Polizeidirektion Hannover gestiegen

Hannover (ots) - Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizeiinspektion Garbsen seit Sonntag, 04.06.2023, nach einer 83-Jährigen gesucht. Diese hatte am Samstagmorgen, 03.06.2023 ihre Wohnung in Garbsen verlassen und war seitdem nicht dorthin zurückgekehrt. Am Sonntagmittag, gegen 14:30 Uhr, konnte die Vermisste im Bereich Hannover-Bult angetroffen werden. Eine Passantin hatte die Vermisste erkannt. Die Frau ...

mehr