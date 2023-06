Polizeidirektion Hannover

POL-H: Döhren-Wülfel: Zusammenstoß von zwei PKW- Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung geben?

Hannover (ots)

Am Samstag, 03.06.2023, ist eine 54-jährige Frau mit ihrem Auto mit dem Fahrzeug eines 27-Jährigen kollidiert. Beide Beteiligte machten unterschiedliche Angaben zur Ampelschaltung. Drei Personen wurden leicht verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr die 54 -Jährige mit ihrem smart fortwo gegen 11:00 Uhr die Hildesheimer Straße in Richtung stadteinwärts. Zur gleichen Zeit befuhr der 27-Jährige mit seinem Volkswagen Polo ebenfalls die Hildesheimer Straße aus Richtung stadteinwärts kommend und bog an der dortigen Kreuzung nach links in die Behnstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Smartfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Volkswagen Polo und sein 25-jähriger Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit circa 9.000 Euro beziffert.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Besonders wichtig sind Hinweise zur Ampelschaltung - Für wen hat die Ampel rot gezeigt? /co, aw

