POL-H: Wunstorf: Behördenleitung der Polizeidirektion Hannover würdigt Zivilcourage vierer Frauen

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 01.06.2023, wurden eine Bundespolizistin und drei Frauen mit medizinischer Ausbildung für ihr couragiertes Handeln in einer Notsituation von der Behördenleitung der Polizei Hannover gewürdigt. Im Polizeikommissariat (PK) Wunstorf bekamen drei Frauen ihre Urkunden verliehen.

Am Donnerstagnachmittag überreichten Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten und Polizeivizepräsident Thorsten Massinger im Beisein des Leiters des PK Wunstorf Thomas Broich drei Frauen ihre Anerkennungsurkunden zur Würdigung für besonders couragiertes Handeln. Eine Ersthelferin befand sich an diesem Tag im Urlaub und wird schriftlich geehrt.

Am 05.05.2023 waren am Bahnhof Wunstorf zwei Männer in Streit geraten, in dessen Verlauf ein 22-Jähriger einen 35-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll (die Originalmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5502551). Glücklicherweise waren eine 48-jährige Bundespolizistin aus Düsseldorf und drei Frauen mit medizinischer Berufsausbildung (59, 62 und 65) zufällig vor Ort. Sie versorgten den Verletzten sofort medizinisch und alarmierten den Rettungsdienst. Mit ihrem beherzten Eingreifen retteten die vier Frauen dem 35-Jährigen vermutlich das Leben. Das gezeigte Engagement veranlasste die Behördenleitung der Polizeidirektion Hannover zu einer besonderen Würdigung dieses Verhaltens.

"Ein solch vorbildhaftes Verhalten ist ein starkes Zeichen für die Gesellschaft und verdient besondere Anerkennung. Alle vier Frauen haben schnell und sicher gehandelt, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Von solchen Vorbildern brauchen wir mehr in unserer Mitte. Ich freue mich, dass wir diesem Anlass einen feierlichen Rahmen geben können", sagte Polizeipräsidentin von der Osten.

Der 22-jährige Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft und der 35-jährige Verletzte ist außer Lebensgefahr. Die Nachtragsmeldung finden Sie hier: (presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5505507). /desch, aw

