Polizeidirektion Hannover

POL-H: Trickbetrug: Mann entwendet einer Seniorin Goldring - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unter dem Vorwand einer Lügengeschichte hat in Stöcken am Samstag, 27.05.2023, ein bislang unbekannter Täter einer älteren Frau den Ehering entwendet. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß. Die Polizei sucht Zeugen zum Trickbetrug.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken, sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 12:45 Uhr die 87-Jährige auf der Herrenhäuser Straße an. Er tischte ihr eine Lügengeschichte auf und gab an, einen Ring auf der Straße gefunden zu haben. Da der Mann keinen Besitzer finden könne, fragte er die Seniorin, ob der Ring an ihren Finger passen würde. Die 87-Jährige nahm daraufhin ihren Ehering ab, übergab ihn dem Mann und probierte den anderen Ring an. Da dieser nicht passte, forderte sie ihren Ehering zurück, welchen der Mann währenddessen anscheinend in eine Tüte in Verwahrung nahm. Der Täter überreichte ihr die Tüte, jedoch war ihr Ehering nicht darin enthalten. Als sie wieder hochguckte, war der unbekannte Mann bereits mit dem Fingerschmuck der Seniorin verschwunden.

Der Mann war etwa 1,70 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und wenige, dunkelblonde Haare. Er hatte auffällig dicke Finger und trug ein graues Kurzarmhemd.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trickdiebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Rufnummer 0511 109-3817 zu melden. /bo, ram

